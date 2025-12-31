«Брайтон» набрал 25 очков и опустился на 13-е место в АПЛ, «Вест Хэм» с 14 баллами остался на 18-й строчке турнирной таблицы.

Гости ответили точными ударами Дэнни Уэлбека с пенальти на 32-й минуте и Йоэля Велтмана на 61-й минуте.

В составе хозяев отличились Джаррорд Боуэн на 10-й минуте и Лукас Пакета с пенальти на 45+4-й минуте.

«Вест Хэм» сыграл вничью с «Брайтоном» в гостевом матче 19-го тура АПЛ — 2:2.

