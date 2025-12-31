«Вест Хэм» сыграл вничью с «Брайтоном» в гостевом матче 19-го тура АПЛ — 2:2.
В составе хозяев отличились Джаррорд Боуэн на 10-й минуте и Лукас Пакета с пенальти на 45+4-й минуте.
Гости ответили точными ударами Дэнни Уэлбека с пенальти на 32-й минуте и Йоэля Велтмана на 61-й минуте.
Результат матча
Вест ХэмЛондон2:2Брайтон энд Хоув АльбионБрайтон энд Хоув
1:0 Джаррод Боуэн 10' 1:1 Дэнни Уэлбек 32' пен. 2:1 Лукас Пакета 45+4' пен. 2:2 Йоэл Велтман 61'
Вест Хэм: Альфонс Ареола, Кайл Уолкер-Питерс (Ezra Mayers 83'), Жан-Клер Тодибо (Константинос Мавропанос 45'), Макс Килман, Оливер Скарлз, Сунгуту Магасса (Mohamadou Kante 83'), Фредди Поттс, Матеуш Фернандеш, Лукас Пакета (Tomas Soucek 82'), Джаррод Боуэн, Каллум Уилсон (Крисенсио Саммервилл 63')
Брайтон энд Хоув Альбион: Барт Вербрюгген, Максим Де Кёйпер (Каору Митома 58'), Льюис Данк, Ян Паул ван Хекке, Йоэл Велтман, Диего Гомес (Джек Хиншелвуд 72'), Янкуба Минте (Браян Груда 58'), Джеймс Милнер (Жоржиньо Рюттер 72'), Ясин Аяри, Ферди Кадиоглу, Дэнни Уэлбек (Хараламбос Костулас 83')
Жёлтые карточки: Джаррод Боуэн 13', Матеуш Фернандеш 37', Макс Килман 45' — Дэнни Уэлбек 37', Джеймс Милнер 42', Льюис Данк 45+2', Хараламбос Костулас 84'
«Брайтон» набрал 25 очков и опустился на 13-е место в АПЛ, «Вест Хэм» с 14 баллами остался на 18-й строчке турнирной таблицы.