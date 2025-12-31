В группе F Кубка африканских наций состоится матч между сборными Мозамбика и Камеруна. Встреча пройдет 31 декабря в Агадире. Начало в 22:00 мск.
Мозамбик все еще угрожает лидерам квартета — сборным Камеруна и Кот-д'Ивуара. Таким образом, в случае сенсации команда сможет рассчитывать на выход в плей-офф. Мозамбийцы минимально уступили Кот-д'Ивуару, поэтому ждать легкой прогулки камерунцам не стоит.
Номинальных гостей может устроить и ничья, но в таком случае команда может потерять лидерство. В любом случае Камерун выиграл 4 из 4 матчей против Мозамбика. Продлят ли «неукротимые львы» эту серию?
При этом не забывайте, что ставки — это развлечение, а не способ заработка. Делайте ставки ответственно.