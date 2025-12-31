Легендарный полузащитник сборной Хорватии и «Милана» Лука Модрич рассказал о своем опыте работы в ресторане и кем мог стать, если бы у него не получилась карьера в футболе.

Новогодний Лука Модрич globallookpress.com

«Мне нравится нормальность. Нормальная семья, нормальная жизнь, мелочи. Я не чувствую себя особенным. За всю жизнь я ни разу не думал, что я выше кого-то другого. Если бы я не был футболистом, я бы хотел стать официантом.

Я был в этом хорош, мне это нравилось. Я учился в школе гостиничного бизнеса. На первом году обучения мы практиковались в ресторане Marina в Задаре, где проводились свадебные обеды. Я подавал напитки, а на хорватских свадьбах много пьют. Единственное, что мне не нравилось, — это мыть посуду», — сказал Модрич Corriere dello Sport.

Летом 2025 года подписал контракт с «Миланом» в качестве свободного агента. Всего сыграл за этот клуб 24 матча, забил один гол и сделал 2 ассиста. Также он выступал за «Реал», «Тоттенхэм» и «Динамо» Загреб.