Трент Александер-Арнольд, защитник мадридского «Реала», может сменить клуб, так как его хотят приобрести три команды английской Премьер-лиги. Об этом информирует издание Give me Sport.

Летом прошлого года англичанин перешел в «Реал» из «Ливерпуля» бесплатно, но из-за травм и других сложностей ему не удалось адаптироваться в новом клубе.

По информации источника, «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед» и «Ньюкасл» интересуются его ситуацией. Упоминалась возможная сумма трансфера в размере 40 миллионов евро, которую все три клуба готовы предложить.

На данный момент Александер-Арнольд сыграл всего восемь матчей в Ла Лиге и три — в Лиге чемпионов. Его часто выводят из строя травмы: разрыв подколенного сухожилия и отдельная травма мышцы бедра.