В текущем сезоне Родригес принял участие в пяти матчах АПЛ и не отметился результативными действиями. Гарсия сыграл 13 матчей в Ла Лиге и также не отметился голами или ассистами.

Кроме того, «Ювентус» изучает возможность подписания Гонсало Гарсии из мадридского «Реала» в качестве замены Кенану Йылдызу .

Как отмечет журналист Джанлука Ди Марцио , туринский клуб планирует арендовать аргентинца для экономии средств к летнему трансферному периоду, когда «Ювентус» планирует приобрести Сандро Тонали из «Ньюкасла» .

«Ювентус» намерен усилить состав в центре поля и рассматривает возможность аренды полузащитника «Вест Хэма» Гидо Родригеса .

