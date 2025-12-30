«Ювентус» намерен усилить состав в центре поля и рассматривает возможность аренды полузащитника «Вест Хэма» Гидо Родригеса.
Как отмечет журналист Джанлука Ди Марцио, туринский клуб планирует арендовать аргентинца для экономии средств к летнему трансферному периоду, когда «Ювентус» планирует приобрести Сандро Тонали из «Ньюкасла».
Кроме того, «Ювентус» изучает возможность подписания Гонсало Гарсии из мадридского «Реала» в качестве замены Кенану Йылдызу.
В текущем сезоне Родригес принял участие в пяти матчах АПЛ и не отметился результативными действиями. Гарсия сыграл 13 матчей в Ла Лиге и также не отметился голами или ассистами.