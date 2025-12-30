Немецкий авторитетный портал Transfermarkt составил список футболистов, чья стоимость снизилась больше всего в 2025 году.

Фил Фоден globallookpress.com

Первое место занял полузащитник «Манчестер Сити» Фил Фоден. В начале года его рыночная стоимость оценивалась в 140 миллионов евро, но к декабрю она снизилась на 60 миллионов евро.

Второе место досталось другому полузащитнику «Манчестер Сити» — Родри. Его трансферная стоимость упала на 55 миллионов евро, с 130 до 75 миллионов евро.

Третье место в списке занял нападающий «Реала» Винисиус. Его рыночная стоимость снизилась на 50 миллионов евро, с 200 до 150 миллионов евро.