Российский комментатор Георгий Черданцев высказался о нападающем «Зенита» Александре Соболеве.

Александр Соболев — нападающий «Зенита» globallookpress.com

«Сейчас Соболев показывает свой максимум? Трудно сказать. "Зенит" играет иначе, чем "Спартак", у Соболева другая роль. Несмотря на то, что прошло достаточно много времени с момента трансфера, он свою роль пока не до конца понимает. Может, он об этом не говорит вслух, но каждый футболист по‑разному реагирует на конкуренцию. Кому‑то она идет на пользу, кому‑то во вред. Когда человек не знает, играет он на следующей неделе или нет, это может доставлять дискомфорт.

Ждали большего от него, конечно. Мне кажется, что Семак уже выстраивает игру с понимаем того, что Соболев — не игрок основного состава. Луис Энрике чаще используется как центральный нападающий. В очень плотном календаре эти перемены позиций были без длительной подготовки. Но Луис Энрике — игрок сборной Бразилии, о нем комплиментарно высказывался Карло Анчелотти. Его мотивация понятна, он хочет попытаться и на чемпионат мира попасть. Энрике, в отличие от Соболева, по‑любому будет играть», — сказал Черданцев «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне Соболев провел за «Зенит» 16 матчей в рамках РПЛ, забил 3 гола и сделал 2 голевые передачи.