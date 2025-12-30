«Бернли» примет «Ньюкасл» в матче 19-го тура АПЛ. Встреча состоится 30 декабря на «Терф Мур». Начало в 22:30 мск.
«Сорокам» очень нужны 3 очка. Команда Эдди Хау выиграла только 1 матч из 5 последних. После поражения от МЮ в прошлом туре она опустилась на 14-е место в таблице, поэтому жаждет исправить ситуацию.
Для «Бернли» в случае победы кардинально ничего не изменится. Хозяева останутся в зоне вылета. Но даже если «бордовые» и хотят победить, то с этим у них проблемы. Они давно не выигрывают, а к середине сезона имеют только 3 победы.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.20.
- Букмекеры считают, что у гостей хорошие шансы на успех — 5.85 против 1.58 на победу соответственно.
- Искусственный интеллект поставил на победу «Ньюкасла» со счетом 3:1.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Бернли» — «Ньюкасл» смотрите на LiveCup.Run.
