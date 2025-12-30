Бывший полузащитник «Локомотива» Динияр Билялетдинов прокомментировал возможный переход капитана «железнодорожников» Дмитрия Баринова в ЦСКА.

Дмитрий Баринов globallookpress.com

«Значимый игрок для команды. Значит, была какая-то договорённость заранее. Не знаю, зимой или до лета он останется. Думаю, всё решится в личной беседе футболиста с тренером. То, что это потеря боевой единицы, — это совершенно понятно. Он значимый игрок для команды. Но это футбол, переходы случаются неожиданные», — цитирует Билялетдинова «Советский спорт».

Дмитрий Баринов — воспитанник подмосковного футбола, который присоединился к академии «Локомотива» в 2012 году. С 2015 года он выступает за основную команду клуба, выиграв чемпионат России в сезоне 2017/18, три Кубка России (сезоны 2016/17, 2018/19, 2020/21) и один Суперкубок России (2019).

В текущем сезоне Баринов принял участие в 23 матчах во всех турнирах, забив три гола и отдав семь результативных передач.