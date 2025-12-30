В 19-м туре АПЛ состоится матч «Арсенала» и «Астон Виллы». Команды встретятся на стадионе «Эмирейтс» 30 декабря. Начало игры в 23:15 мск.

«Арсенал» с 42 очками лидирует в турнирной таблице с 2-очковым отрывом от «Ман Сити». Команда Микеля Артеты выиграла в последних трех поединках турнира, одолев «Вулверхэмптон», «Эвертон» и «Брайтон».

«Астон Вилл» набрала отличную форму. В АПЛ у нее большие успехи. Команда Уная Эмери выиграла 8 матчей подряд, благодаря чему набрала 39 очков и вышла на третье место.

Последний очный поединок завершился победой «Астон Виллы» со счетом 2:1. Позволит ли «Арсенал» «вилланам» снова выиграть? «Канониры» в этом сезоне еще ни разу не проиграли дома.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.18.

«Арсенал» — фаворит букмекеров за 1.45, на победу «Астон Виллы» они дают 7.25, на ничью — 4.80.

Искусственный интеллект предсказал победу «Арсенала» со счетом 1:0.

Трансляция матча

При этом не забывайте, что ставки — это развлечение, а не способ заработка. Делайте ставки ответственно.