Известный российский тренер Юрий Семин рассказал, какой хотел бы видеть формат Кубка России.

Юрий Семин globallookpress.com

«Мне нравился старый формат Кубка России. Это был настоящий розыгрыш кубка. Я считаю, что стоит вернуться к классической схеме игр на выбывание. Так было интереснее: приезжаешь к команде Второй или Первой лиги, видишь полные стадионы, настоящий азарт. Этот формат мне ближе. Всё ясно и понятно, если проиграл, то вылетаешь», — приводит слова Сёмина ТАСС.

Напомним, что сейчас Кубок России разделен на Путь РПЛ и Путь регионов. Действующим победителем турнира является московский ЦСКА.