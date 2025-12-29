Известный российский тренер Юрий Семин рассказал, какой хотел бы видеть формат Кубка России.

Юрий Семин
Юрий Семин globallookpress.com

«Мне нравился старый формат Кубка России.  Это был настоящий розыгрыш кубка.  Я считаю, что стоит вернуться к классической схеме игр на выбывание.  Так было интереснее: приезжаешь к команде Второй или Первой лиги, видишь полные стадионы, настоящий азарт.  Этот формат мне ближе.  Всё ясно и понятно, если проиграл, то вылетаешь», — приводит слова Сёмина ТАСС.

Напомним, что сейчас Кубок России разделен на Путь РПЛ и Путь регионов.  Действующим победителем турнира является московский ЦСКА.