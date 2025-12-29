Бывший футболист московского «Локомотива» Дмитрий Сенников высказался о назначении Вадима Евсеева на пост наставника махачкалинского «Динамо».

Дмитрий Сенников globallookpress.com

«Сейчас главная задача "Динамо" — сохранить прописку в РПЛ. Второй год стал сложным для клуба, тяжело даются очки, хотя состав нормальный. Мы понимаем, какой стиль проповедует Махачкала: физически сильная команда, отборы, игра в обороне, тактически хорошо готовы. Именно Евсеев как раз подходит под стиль клуба. Плюс он работал с Гаджиевым, знаком с Биджиевым по "Локомотиву". Руководство приняло правильное решение, чтобы не менять что‑то кардинально в команде, а просто улучшить свои сильные качества. Забитых мячей не хватает, придется над этим поработать.

Характер у Вадима Валентиновича есть. Во всех командах, где он работал, никто просто так не сдавался и не проигрывал. Ребята за него бьются. Он внес большие изменения в команду, работая в Новороссийске. Видна его работа в клубах. Я верю в него, это мой хороший друг. Надеюсь, у него получится», — цитирует Сенникова «Матч ТВ».

49-летний Евсеев ранее трудился в новороссийском «Черноморце», который возглавил по ходу сезона. Первую часть сезона «Динамо» Мх завершило в зоне стыковых матчей. Чемпионат РПЛ возобновится теперь в конце февраля.