«Манчестер Сити» здорово продвинулся в переговорах по поводу трансферу вингера «Борнмута» Антуана Семеньо, информирует знаменитый инсайдер Фабрицио Романо.

Антуан Семеньо globallookpress.com

По его данным спортивный директор клуба Уго Виана сейчас заканчивает переговоры с окружением футболиста и дальше останется согласовать сумму трансфера с руководством «вишенок».

Также интерес к Семеньо сохраняют «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль», а «Челси» вышел из переговоров.

В этом сезоне 25-летний полузащитник провел 18 матчей за «Борнмут», забил в них 9 голов и сделал 3 ассиста. На Transfermarkt Семеньо сейчас стоит € 65 млн.