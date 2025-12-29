Российский тренер Валерий Непомнящий высказался о возможной отставке Валерия Карпина с поста главного тренера национальной команды.

Валерий Карпин — главный тренер сборной России globallookpress.com

«Карпин неплохо работает в сборной, я не понимаю разговоров о его возможной отставке или о приостановке игр. Сборная России должна существовать и держать себя в тонусе.

Сегодня команда работает, чтобы завтра, когда ее вернут, достойно выглядеть», — сказал Непомнящий «Евро-Футбол. Ру».

Напомним, что по ходу нынешнего сезона Карпин покинул пост главного тренера московского «Динамо». При этом, специалист продолжает работу в сборной России.