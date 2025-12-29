Бывший футболист «Локомотива» Сергей Гуренко поделился мнением о возможном переходе полузащитника «железнодорожников» Дмитрия Баринова в ЦСКА.

Дмитрий Баринов globallookpress.com

«Баринов играет важную роль в построении командных действий "Локомотива".

Клубу придется тяжело, если он уйдет, все-таки он является лидером на поле и в раздевалке. Пока нет человека, который мог бы его заменить», — сказал Гуренко «Евро-Футбол. Ру».

Действующий контракт Баринова с «Локомотивом» рассчитан до конца нынешнего сезона. После истечения срока соглашения игрок может перейти в ЦСКА.

В нынешнем сезоне Баринов провел за «железнодорожников» 17 матчей в рамках РПЛ, забил 3 гола и сделал 4 голевые передачи.