Новый главный тренер махачкалинского «Динамо» Вадим Евсеев рассказал, почему принял решение возглавить дагестанский клуб.

Вадим Евсеев globallookpress.com

«Переговоры шли долго. Я работал в Новороссийске — ситуация заключалась не только в моем желании и решении, но и в переговорах между клубами. Разговор был длинный. С моей точки тоже были некоторые пожелания. В Новороссийске все складывалось хорошо. Понятно, что это РПЛ — движение наверх. Значит, хорошо поработали в "Черноморце", поэтому позвали в Премьер-Лигу. Если бы не было каких-то задач в "Динамо", не пришел бы новый тренер», — сказал Евсеев «Чемпионату».

49-летний Евсеев ранее трудился в новороссийском «Черноморце», который возглавил по ходу сезона. Первую часть сезона «Динамо» Мх завершило в зоне стыковых матчей. Чемпионат РПЛ возобновится теперь в конце февраля.