Известный в прошлом футболист «Зенита» Мигел Данн и ответил на вопрос о лучшем футболисте РПЛ по итогам 2025 года.

Андрей Мостовой globallookpress.com

«Лучший игрок чемпионата для меня — это Андрей Мостовой. Мне нравится, как он играет и как понимает футбол. Он хорошо работает с мячом, играет технично. Конечно, в чемпионате есть и другие сильные футболисты, но для меня лучшим в России остается Мостовой», — приводит слова Данни Sport24.

В текущем сезоне Андрей Мостовой принял участие в 24 матчах «Зенита», в которых забил семь мячей и сделал четыре ассиста.