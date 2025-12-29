Официальный сайт голландского «Аякса» объявил о назначении на должность спортивного директора Йорди Кройфа.

Йорди Кройф globallookpress.com

51‑летний Йорди Кройфф — сын легендарного футболиста и экс-тренера «Аякса» Йохана Кройфа. Он приступит к своей работе в феврале 2026 года и подпишет двухлетний контракт.

С 2022 по 2023 год Кройф-младший был спортивным директором футбольной «Барселоны», за которую провел несколько лет в качестве игрока.

Последним местом работы Кройффа был штаб сборной Индонезии по футболу, где он занимал пост стратегического советника.