Экс-нападающий «Ливерпуля» и сборной Англии Энди Кэрролл может попасть в тюрьму за нарушение судебного запрета, информирует The Guardian.

Энди Кэрролл globallookpress.com

36-летний игрок спортсмен обвиняется в нарушении судебного запрета на преследование некой персоны, чье имя не уточняется по юридическим причинам. Завтра, 30 декабря, пройдет суд над Кэрроллом. Ему грозит наказание в виде штрафа и до лишения свободы сроком до пяти лет.

Нападающий известен по выступлениям в составе «Ньюкасла», «Престона», «Ливерпуля», «Вест Хэма», «Рединга» и «Вест Бромвича». В составе сборной Англии он сыграл 9 матчей и забил 2 мяча.

Летом 2025 года Кэрролл подписал трехлетний контракт с клубом «Дагенхэм энд Редбридж», совладельцом которого является. Команда играет в шестом по силе английском дивизионе.