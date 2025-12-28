Португальский полузащитник «ПСЖ» Витинья рассказал, что своим прогрессом в игре он в первую очередь обязан наставнику парижан Луису Энрике.

«Луису Энрике я многим обязан.  Я уже говорил об этом.  Он говорит, что я ему ничего не должен, что дело во мне самом.  Но я знаю, что без него, без его доверия ко мне я бы не достиг этого уровня.  Я говорю ему, что он верил в меня больше, чем я сам после первого сезона.  Именно он раскрыл во мне силу и позволил достичь этого уровня.  Я очень благодарен.

У меня никогда не было такого тренера, как Луис Энрике, у которого был бы такой четкий стиль владения мячом, доминирования с мячом, барселонской школы, тики-таки, стиля Гвардиолы.  Никто из этого мира не хвалил меня, не говорил, что я подхожу.  И я всегда сомневался, думал, что я ошибаюсь и обманываю себя, потому что никто этого не делает.

И когда Луис Энрике пришел на второй год, после первого тяжелого, для меня это не было давлением.  Это был Луис Энрике — один из величайших столпов, одна из величайших фигур в этом стиле игры», — сказал Витинья изданию A Bola.

25-летний полузащитник выступает за «ПСЖ» с лета 2022 года.  Сейчас его оценивают в 110 млн евро.  В этом сезоне на счету Витиньи 30 матчей, 6 забитых мячей и 10 голевых передач.