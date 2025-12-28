Полузащитник ПСЖ Витинья высказался о шансах получить «Золотой мяч».

Витинья — полузащитник ПСЖ globallookpress.com

«Я не буду грустить или злиться, если я или любой другой полузащитник, любой игрок на моей позиции, который выступает очень хорошо и заслуживает того, чтобы бороться за эти индивидуальные награды, не выиграет. Это естественно.

Я понимаю, что игроки, которые забивают голы, завешают атаки и более результативны, популярнее тех, кто отдает пасы... Я полузащитник, и когда я был ребенком, мне тоже нравилось наблюдать за ними. Мне нравилось наблюдать за Криштиану, Месси, мне нравилось наблюдать за теми игроками, которые оказывали такое влияние, потому что это нормально и естественно. Так что я не огорчусь и не почувствую несправедливости, потому что они тоже этого заслуживают.

Я был бы очень рад, если бы я или любой другой полузащитник, который этого заслуживает, выиграл "Золотой мяч". Конечно. Но нужно смотреть и на другие позиции, потому что 10, 15, 20 лет назад мы смотрели на защитников, а тогда защитники только оборонялись, у них не было цели забивать голы.

Футбол эволюционировал. Нуну и Хакими — почти вингеры. Они обороняются, как и все остальные, но они и подключаются к атаке, играя немного выше и прессингуя. И при нашем стиле атаки часто бывает такое, что я или другой полузащитник оказываемся ближе к своим воротам, а они (крайние защитники) уже находятся впереди. Вот почему они также вносят свой вклад в забитые голы. Так разве они не заслуживают того, чтобы о них тоже заговорили?

Это сложно! Трудно сказать что-то объективное. Это всегда очень субъективно. Но я был бы очень рад, если бы однажды снова поборолся за "Золотой мяч".… И если бы я выиграл его, то это было бы мечтой», — сказал Витинья A Bola.

Напомним, что в 2025-м году обладателем «Золотого мяча» стал нападающий ПСЖ Усман Дембеле.