Хавбек греческого ПАОК Магомед Оздоев считает тренера «Краснодара» Мурада Мусаева сильнейшим сейчас в российском чемпионате.

Мурад Мусаев globallookpress.com

«Сейчас сильнейший в РПЛ Мусаев. Нелегко после чемпионства поддерживать уровень и по-прежнему вести команду первой. Раньше я всегда называл Семака: он выигрывал чемпионат каждый год, что тоже непросто. Но в этом году нигде команда не выстроена так, как в "Краснодаре".

Сейчас "Краснодар" более цельный. Команда стала машиной. Напористой, мощной. Моментами играет в прекрасный атакующий футбол, а моментами прекрасно обороняется, не теряя качеств впереди. "Краснодар" заслуженно лидирует в РПЛ, он фаворит сезона», — сказал Оздоев Sport24.

После первой части сезона «Зенит» возглавляет таблицу РПЛ с 40 очками.