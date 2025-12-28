Хавбек греческого ПАОК Магомед Оздоев считает тренера «Краснодара» Мурада Мусаева сильнейшим сейчас в российском чемпионате.

Мурад Мусаев
Мурад Мусаев globallookpress.com

«Сейчас сильнейший в РПЛ Мусаев.  Нелегко после чемпионства поддерживать уровень и по-прежнему вести команду первой.  Раньше я всегда называл Семака: он выигрывал чемпионат каждый год, что тоже непросто.  Но в этом году нигде команда не выстроена так, как в "Краснодаре".

Сейчас "Краснодар" более цельный.  Команда стала машиной.  Напористой, мощной.  Моментами играет в прекрасный атакующий футбол, а моментами прекрасно обороняется, не теряя качеств впереди. "Краснодар" заслуженно лидирует в РПЛ, он фаворит сезона», — сказал Оздоев Sport24.

После первой части сезона «Зенит» возглавляет таблицу РПЛ с 40 очками.