Президент «Барселоны» Жоан Лапорта высказался о работе наставника команды Ханса-Дитера Флика.

Жоан Лапорта globallookpress.com

«Он настоящий профессионал и передает свою страсть игрокам. Для меня большая честь получить эту награду для Ханси Флика. Я благодарен Ханси и его штабу. Ключом к его успеху стала адаптация в клубе и в городе, он собрал невероятную команду единомышленников. Он страстный человек и относится к игрокам с особой чуткостью.

На протяжении всего прошлого сезона мы оказывали мощное давление, и наша офсайдная ловушка отлично работала. Сейчас нам приходится сложнее, мы лидируем в Ла Лиге и надеемся, что команда сможет повторить то, что сделала в прошлом сезоне, и даже превзойти.

В Лиге чемпионов мы извлекли урок, но в Ла Лиге, за которую боролись до самого конца, мы в пятый раз победили мадридский "Реал", это было зрелищно. Игроки показали свой талант и преданность клубу», — цитирует Флика Mundo Deportivo

Напомним, что «Барселона» стала чемпионом Испании в прошлом сезоне и лидирует в текущей кампании.