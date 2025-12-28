Борис Игнатьев, бывший главный тренер сборной России, положительно оценил назначение Ролана Гусева на пост главного тренера «Динамо» до завершения сезона 2025/2026.

Борис Игнатьев globallookpress.com

«Это обоснованное решение. У Гусева теперь новый статус, и он уже хорошо знаком как с командой, так и с её составом. Любой новый тренер должен уделить время изучению возможностей игроков. А Гусев уже имеет опыт и знания в этой области», — цитирует Игнатьева «Советский Спорт».

Напомним, что 23 декабря «Динамо» сообщило о продлении контракта с Роланом Гусевым, который будет руководить командой до конца текущего сезона. Он работает в тренерском штабе «Динамо» с лета 2023 года и ранее временно исполнял обязанности главного тренера в конце прошлого сезона и с ноября этого года.