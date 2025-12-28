Главный тренер «Тоттенхэма» Томас Франк высказался о возможном усилении состава этой зимой.

Томас Франк globallookpress.com

«Я думаю, что очень важно продолжать каждый день усердно работать, в том числе над мелочами, касающимися игроков, над всеми хорошими привычками — скажем, над привычками к победам. Если мы будем хорошо справляться с этим, то, я знаю, мы будем становиться всё более и более стабильными. Проблема в том, что мы играем очень много матчей, каждые три-четыре дня, так что это непростая задача.

Кроме того, нас ждёт два трансферных окна, что тоже важно. Я много раз говорил, что очень доволен своим составом. Я очень доволен игроками, но я также считаю справедливым сказать, что со временем нам нужно сделать всё возможное, чтобы укрепить команду», — цитирует Франка Sky Sports.

Напомним, что «Тоттенхэм» в настоящий момент занимает только 14-е место в турнирной таблице АПЛ.