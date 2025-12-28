В матче второго тура группового этапа Кубка африканских наций сборная Судана выиграла у команды Экваториальной Гвинеи со счетом 1:0.
Автогол футболиста «Торино» Сауля Коко на 74-й минуте стал единственным голом этой встречи.
Результат матча
Экваториальная ГвинеяКубок африканских наций. Группа E0:1СуданХартум
Экваториальная Гвинея: Хесус Овоно, Карлос Акапо, Сауль Коко, Марвин Аньебо, Омар Маскарель, Педро Обьянг (Луис Нлаво 70'), Хосе Мачин (Пабло Ганет 70'), Сантьяго Энеме (Хосе Миранда 25'), Ибан Сальвадор (Jose Nabil Ondo 47'), Esteban Obiang, Lorenzo Zuniga (Эмилио Нсуэ 77')
Судан: Mo Eisa, Mohammed Abdel-Rahman (Altayeb Abdelrazeg 80'), Aamir Abdallah (Yasir Mozamil 72'), Ammar Taifour, Abdelrazig Omer Yagoub (John Mano 72'), Walieldin Khidir, Bakhit Khamis, Mustafa Karshom, Mohamed Ereng, Sheddy Barglan (Awad Zaid 87'), Monged El Neel
Жёлтые карточки: Хосе Мачин 45+3', Карлос Акапо 87' — Walieldin Khidir 16', Sheddy Barglan 41', Monged El Neel 72'
Судан набрал первые три очка и поднялся на третье место в группе Е. Экваториальная Гвинея без баллов идет последней.
В следующем туре Экваториальная Гвинея сыграет с Алжиром, а Судан сразится с Буркина-Фасо.