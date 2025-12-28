В матче второго тура группового этапа Кубка африканских наций сборная Судана выиграла у команды Экваториальной Гвинеи со счетом 1:0.

Автогол футболиста «Торино» Сауля Коко на 74-й минуте стал единственным голом этой встречи.

Результат матча

Экваториальная Гвинея Кубок африканских наций. Группа E 0:1 Судан Хартум

Экваториальная Гвинея: Хесус Овоно, Карлос Акапо, Сауль Коко, Марвин Аньебо, Омар Маскарель, Педро Обьянг ( Луис Нлаво 70' ), Хосе Мачин ( Пабло Ганет 70' ), Сантьяго Энеме ( Хосе Миранда 25' ), Ибан Сальвадор ( Jose Nabil Ondo 47' ), Esteban Obiang, Lorenzo Zuniga ( Эмилио Нсуэ 77' )

Судан: Mo Eisa, Mohammed Abdel-Rahman ( Altayeb Abdelrazeg 80' ), Aamir Abdallah ( Yasir Mozamil 72' ), Ammar Taifour, Abdelrazig Omer Yagoub ( John Mano 72' ), Walieldin Khidir, Bakhit Khamis, Mustafa Karshom, Mohamed Ereng, Sheddy Barglan ( Awad Zaid 87' ), Monged El Neel

Жёлтые карточки: Хосе Мачин 45+3', Карлос Акапо 87' — Walieldin Khidir 16', Sheddy Barglan 41', Monged El Neel 72'