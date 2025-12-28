«Аталанта» и миланский «Интер» сыграют 28 декабря в Бергамо. Поединок 17-го тура чемпионата Италии стартует в 22:45 по мск.

В случае победы сегодня «Интер» выйдет на первое место в таблице, набрав 36 очков. До этого клуб выиграл 3 матча подряд, поэтому сегодня отметка может подняться до четырех.

«Аталанта» находится в хорошей форме и готова доставить миланцам максимум проблем в борьбе за 3 очка. Бергамаски выиграли 4 домашних поединка подряд. В списке побежденных также есть лондонский «Челси».

«Интер» победил в 8 поединках подряд против «Аталанты». Смогут ли хозяева прервать эту серию соперника?

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 3.60.

Коэффициенты букмекеров: 4.10 на победу «Аталанты», 3.70 на ничью, 1.93 на победу «Интера».

Прогноз ИИ: матч закончится победой «Интера» со счетом 1:0.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Аталанта» — «Интер» смотрите на LiveCup.Run.

