«Аталанта» и миланский «Интер» сыграют 28 декабря в Бергамо. Поединок 17-го тура чемпионата Италии стартует в 22:45 по мск.
В случае победы сегодня «Интер» выйдет на первое место в таблице, набрав 36 очков. До этого клуб выиграл 3 матча подряд, поэтому сегодня отметка может подняться до четырех.
«Аталанта» находится в хорошей форме и готова доставить миланцам максимум проблем в борьбе за 3 очка. Бергамаски выиграли 4 домашних поединка подряд. В списке побежденных также есть лондонский «Челси».
«Интер» победил в 8 поединках подряд против «Аталанты». Смогут ли хозяева прервать эту серию соперника?
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 3.60.
- Коэффициенты букмекеров: 4.10 на победу «Аталанты», 3.70 на ничью, 1.93 на победу «Интера».
- Прогноз ИИ: матч закончится победой «Интера» со счетом 1:0.
Трансляция матча
При этом не забывайте, что ставки — это развлечение, а не способ заработка. Делайте ставки ответственно.