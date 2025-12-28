«Барселона» хочет приобрести в зимнее трансферное окно защитника «Манчестер Сити» Натана Аке, информирует издание Caught Offside.

Натан Аке
Натан Аке globallookpress.com

Каталонском клубу необходимо укрепить центр обороны после тяжелой травмы датчанина Андреаса Кристенсена.

Также интерес к 30-летнему голландцу проявляют «Борнмут», «Кристал Пэлас», «Фулхэм» и «Вест Хэм».

«Ман Сити» готов отпустить Аке в другой клуб за € 30-35 млн.

За «горожан» защитник играет с 2020 года.  В этом сезоне 13 раз появился на поле и не отметился результативными действиями.  Контракт Аке с «Ман Сити» действует до 2027 года.