За «горожан» защитник играет с 2020 года. В этом сезоне 13 раз появился на поле и не отметился результативными действиями. Контракт Аке с «Ман Сити» действует до 2027 года.

«Ман Сити» готов отпустить Аке в другой клуб за € 30-35 млн.

Также интерес к 30-летнему голландцу проявляют «Борнмут», «Кристал Пэлас», «Фулхэм» и «Вест Хэм».

