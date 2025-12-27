Уганда сыграла вничью с Танзанией (1:1) в матче 2-го тура группового этапа Кубка африканских наций (группа С).

У номинальных гостей единственный гол забил Симон Мсува на 59-й минуте с пенальти.

Уганда сумела сравнять счет на 80-й минуте благодаря голу Уче Икпизу.

На 90+1-й минуте арбитр назначил пенальти в ворота Танзании, но игрок Уганды Аллан Окелло не смог реализовать одиннадцатиметровый удар.

Результат матча

Уганда Кампала 1:1 Танзания Додома, Дар-эс-Салам

0:1 Симон Мсува 59' пен. 1:1 Уче Икпизу 80'

Уганда: Денис Оньянго, Тоби Сиббик, Джордан Обита, Баба Альхассан ( Denis Omedi 65' ), Kenneth Semakula, Aziz Abdu Kayondo, Allan Okello ( Ronald Ssekiganda 90' ), Bobosi Byaruhanga, Rogers Mato, Travis Mutyaba ( Уче Икпизу 77' ), Jude Ssemugabi ( James Bogere 77' )

Танзания: Новатус Мироши, Мохамед Хуссейни, Ибрахим Хамад, Хаджи Многа, Файсал Салум ( Charles M'Mombwa 84' ), Kelvin John ( Джоб Диксон 64' ), Симон Мсува, Тэррин Алларахия ( Алли Саматта 64' ), Alphonce Mabula Msanga, Bakari Nondo Mwamnyeto, Zuberi Foba

Жёлтые карточки: Kenneth Semakula 45+5', Денис Оньянго 71', Уче Икпизу 90+4' — Джоб Диксон 73', Хаджи Многа 89'