Уганда сыграла вничью с Танзанией (1:1) в матче 2-го тура группового этапа Кубка африканских наций (группа С).
У номинальных гостей единственный гол забил Симон Мсува на 59-й минуте с пенальти.
Уганда сумела сравнять счет на 80-й минуте благодаря голу Уче Икпизу.
На 90+1-й минуте арбитр назначил пенальти в ворота Танзании, но игрок Уганды Аллан Окелло не смог реализовать одиннадцатиметровый удар.
Результат матча
УгандаКампала1:1ТанзанияДодома, Дар-эс-Салам
0:1 Симон Мсува 59' пен. 1:1 Уче Икпизу 80'
Уганда: Денис Оньянго, Тоби Сиббик, Джордан Обита, Баба Альхассан (Denis Omedi 65'), Kenneth Semakula, Aziz Abdu Kayondo, Allan Okello (Ronald Ssekiganda 90'), Bobosi Byaruhanga, Rogers Mato, Travis Mutyaba (Уче Икпизу 77'), Jude Ssemugabi (James Bogere 77')
Танзания: Новатус Мироши, Мохамед Хуссейни, Ибрахим Хамад, Хаджи Многа, Файсал Салум (Charles M'Mombwa 84'), Kelvin John (Джоб Диксон 64'), Симон Мсува, Тэррин Алларахия (Алли Саматта 64'), Alphonce Mabula Msanga, Bakari Nondo Mwamnyeto, Zuberi Foba
Жёлтые карточки: Kenneth Semakula 45+5', Денис Оньянго 71', Уче Икпизу 90+4' — Джоб Диксон 73', Хаджи Многа 89'
После этого матча Уганда занимает 4-е место в группе С с 1-м очком в активе. Танзания — на 3-й позиции с тем же количеством баллов.