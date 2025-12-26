Добудут ли угандийцы три очка?

прогноз на матч Кубка африканских наций, ставка за 2.54

27 декабря во 2-м туре группового этапа Кубка африканских наций по футболу сыграют Уганда и Танзания. Начало игры — в 20:30 мск.

Уганда

Турнирное положение: Угандийцы стартовали скромно. Команда находится на 4 месте турнирной таблицы своей группы.

При этом Уганда вполне способна пободаться за 2 место. А вот забивает команда в среднем гол за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Угандийцы уступили Тунису (1:3).

До того команда была бита Марокко (0:5). А вот поединок с Чадом завершился натужной викторией (2:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 победы. В этих поединках Уганда забила 5 мячей, пропустив в свои ворота 10.

Не сыграют: травмированных нет.

africa-cup-of-nations

Состояние команды: Угандийцы нынче пребывают не в лучших кондициях. Команда уступила 2 раза кряду.

Причем Уганда традиционно неудачно противостоит Танзании. В пяти последних очных встречах команда победила 2 раза при 3 поражениях.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Угандийцы мотивированы не отставать от дуэта лидеров.

Танзания

Турнирное положение: Танзанийцы скромны в плане результатов. Команда пребывают на 3 месте турнирной таблицы своей группы.

Причем Танзания пока не набрала ни одного очка. При этом команда в среднем забивает гол за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. Танзанийцы уступили Нигерии (1:2).

До того команда потерпела поражение от Кувейта (3:4). Плюс чуть ранее она была бита крепким Ираном (0:2).

При этом Танзания в 5 своих последних поединках уступила 5 раз. Команда отличилась 4 забитыми мячами при 10 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Танзанийцы в последних поединках смотрелись бледновато. Команда не может победить еще с начала августа.

При этом Танзания имеет весьма скромный по именам состав. А вот оборона команды слишком часто совершает результативные сбои.

Команда нынче угодила в заметный кризис. Да и в нынешней диспозиции танзанийцы будут рады даже завоеванному баллу.

Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. Танзанийцы попытаются найти свои шансы в контригре.

Статистика для ставок

Танзанийцы уступили в 5 последних матчах

Угандийцы уступили 2 раза подряд

Обе команды стартовали на турнире с поражений

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Уганда — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.54. Ничья оценена в 3.00, а победа оппонента — в скромные 3.10.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 2.40 и 1.52.

Прогноз: Угандийцы способны поднатореть в плане реализации, и наверняка активно полетят в атаку.

Номинальные хозяева постараются подтянуться к лидерам группы, да и танзанийцы выглядят откровенно бледно.

2.54 П1 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.54 на матч Уганда — Танзания принесёт чистый выигрыш 1540₽, общая выплата — 2540₽

Ставка: Победа Уганды за 2.54.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше двух мячей.

2.40 ТБ 2.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.40 на матч Уганда — Танзания принесёт прибыль 1400₽, общая выплата — 2400₽

Ставка: ТБ 2.5 за 2.40