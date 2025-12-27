«Реал» заинтересован в подписании 19-летнего полузащитника «АЗ Алкмара» Кеса Смита, сообщает The Athletic.

Дани Себальос globallookpress.com

Летом прошлого года «Реал» рассматривал Смита как потенциального замену для 29-летнего Даниеля Себальоса. Однако «АЗ Алкмар» не планирует расставаться с молодым футболистом в зимнее трансферное окно и оценивает его возможную стоимость в 60 миллионов евро. Помимо мадридского клуба, интерес к Смиту проявляют «Барселона», «Манчестер Юнайтед», «Ньюкасл» и дортмундская «Боруссия».

В текущем сезоне Смит сыграл 27 матчей во всех турнирах, забив два гола и отдав пять результативных передач. Его контракт с «АЗ Алкмаром» действует до лета 2028 года.