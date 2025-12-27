augsburg .SubTitle 23:00 Во втором туре группы С Кубка африканских наций состоится матч сборных Нигерии и Туниса. Старт поединка в 23:00 мск.

Нигерия и Тунис являются фаворитами квартета. После первого тура обе команды имеют по 3 очка. Нигерийцы победили Танзанию 2:1, а Тунис одолел Уганду 3:1.

В сегодняшнем поединке будет определяться полноценный лидер группы С. На последнем турнире КАН Тунис минимально выиграл у Нигерии со счетом 1:0, тем самым выбив соперника на стадии 1/8 финала плей-офф.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.42.

Букмекеры считают фаворитом Нигерию за 2.27, на победу Туниса можно поставить за 3.55.

Искусственный интеллект в своем прогнозе поставил на ничью 1:1.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча группового этапа Кубка африканских наций Нигерия — Тунис смотрите на LiveCup.Run.

