Полузащитник «Арсенала» Мартин Эдегор высказался о победе в матче против «Брайтона» (2:1).

Мартин Эдегор globallookpress.com

«В концовке было непросто, но мы провели хороший матч. Мы доминировали с самого начала, ближе к концу они получили небольшой импульс, но мы взяли важные три очка.

Гол? Я ждал этого гола. Я много работал над завершением атак на тренировках, поэтому очень рад», — сказал Эдегор в интервью после матча.

После этого матча «Арсенал» занимает 1-е место в таблице АПЛ с 42 очками в активе. В следующем поединке «канониры» сыграют против «Астон Виллы» 30-го декабря.