Полузащитник «Манчестер Юнайтед», Каземиро, был крайне удивлен заменой во втором тайме матча 18-го тура АПЛ против «Ньюкасла».

На 60-й минуте игры на стадионе «Олд Траффорд» главный тренер команды, Рубен Аморим, неожиданно убрал бразильца с поля, заменив его на защитника Лени Йоро. Эта замена стала неожиданностью для Каземиро, который не смог скрыть своего удивления и эмоционально отреагировал на решение тренера.

После ухода Каземиро с поля «Манчестер Юнайтед» усилил оборону и смог успешно противостоять давлению со стороны «Ньюкасла», сумев сохранить небольшое преимущество. Благодаря этой победе команда приблизилась к борьбе за место в первой четвёрке АПЛ.

Важно отметить, что это был уже 16-й матч Каземиро в текущем сезоне за «Манчестер Юнайтед». За это время он забил четыре гола и отдал одну результативную передачу.