Экс-форвард сборной России Дмитрий Булыкин назвал позицию, которую надо усилить «Спартаку» в зимнее трансферное окно.

«"Спартаку" в первую очередь нужен еще один забивной нападающий. "Красно‑белые" и так в хорошей комплектации и могут бороться за чемпионство, но в силу атмосферы в команде у них был разлад. Сейчас нужен хороший тренер, который их объединит одной целью и задачей. Я бы на месте "Спартака" нашел зимой еще одного забивного нападающего и бился бы за чемпионство», — цитирует Булыкина «Матч ТВ».

Московский клуб занимает 6-е место в РПЛ, набрав 26 очков за 18 туров.