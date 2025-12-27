«Брентфорд» и «Борнмут» сойдутся в матче 18-го тура АПЛ. Встреча команд состоится 27 декабря на «Брентфорд Комьюнити» в Лондоне. Начало в 18:00 мск.

«Брентфорд» в прошлом туре обыграл «Вулверхэмптон» и набрал 23 очка. Команда претендует на место в первой половине турнирной таблицы и все будет зависеть от результатов этого тура.

«Борнмут» смог немного подняться по таблице после трех ничьих подряд. «Вишни» расписали мировые с «Челси», «Ман Юнайтед» и «Бернли». Сейчас у подопечных Ираолы 22 пункта. Клуб потенциально достает до 9-й позиции.

Прогноз искусственного интеллекта — ничья с результатом 1:1.

Прямую трансляцию матча «Брентфорд» — «Борнмут» смотрите на LiveCup.Run.

