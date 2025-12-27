«Барселона» предпочитает подписать защитника «Манчестер Сити» Натана Аке, а не футболиста «Челси» Акселя Дисаси, сообщает Sport.es.

Натан Аке globallookpress.com

Нидерландский игрок с энтузиазмом рассматривает возможность перехода в каталонский клуб. Однако «Манчестер Сити» настаивает на полноценном трансфере Аке или включении его в другую сделку, тогда как «Барселона» готова рассмотреть вариант аренды с правом выкупа.

Аке выступает за «Манчестер Сити» с лета 2020 года и в текущем сезоне принял участие в 13 матчах во всех турнирах, не отметившись забитыми голами или ассистами. Его контракт с клубом действует до лета 2027 года.