«Манчестер Сити» решил продать центрального защитника Натана Аке, предложив его мадридскому «Реалу», сообщает Defensa Central.

Натан Аке globallookpress.com

Английский клуб рассчитывает получить 30 миллионов евро от продажи 30-летнего игрока и не хочет, чтобы Аке уходил бесплатно. Однако на данный момент «Реал» не демонстрирует явного интереса к нидерландскому футболисту. Более вероятным претендентом на него считается «Барселона».

Аке выступает за «Манчестер Сити» с лета 2020 года и в текущем сезоне провел 13 матчей во всех турнирах, не забив ни одного гола и не отдав результативных передач.