Капитан «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк поделился ожиданиями от предстоящей встречи 18-го тура АПЛ против «Вулверхэмптона».

Вирджил ван Дейк globallookpress.com

«Сейчас всё внимание сосредоточено исключительно на субботнем матче с "Вулверхэмптоном", где мы будем стремиться развить успех, достигнутый в последнее время, и завершить год на высокой ноте перед нашими болельщиками на "Энфилде". Я знаю, что многие будут следить за этой игрой, смотреть на положение наших соперников в турнирной таблице и ожидать нашей победы, но мы понимаем, что это будет чрезвычайно сложная игра против команды, которая будет очень мотивирована», — приводит слова ван Дейка пресс-служба клуба.

После 17-ти туров в АПЛ «Ливерпуль» набрал 29 очков и занимает пятое место в турнирной таблице. «Вулверхэмптон» располагается на последней, 20-й строчке в турнирной таблице с 2 набранными баллами.