Полузащитник «Ювентуса» Кефрен Тюрам высказался о своей игре за туринский клуб.

«Ювентус — это лучший клуб в Италии, один из лучших в мире. "Ювентус" — это твое ощущение жизни.

Когда ты здесь, ты должен вести себя определенным образом: ты должен спать и есть, думая о "Ювентусе". Здесь ты тренируешься иначе, чем в других клубах. Я играл за "Ниццу" и "Монако", разницу можно увидеть.

"Юве" — это образ жизни, и мой отец помог мне это понять. В "Юве" ты играешь, чтобы победить. Я здесь уже полтора года и вижу это каждый день», — цитирует Тюрама DAZN.

Напомним, что «Ювентус» имеет на своем счету 29 очков и занимает пятое место в турнирной таблице Серии А.