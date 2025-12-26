Защитник «Арсенала» Вильям Салиба поделился ожиданиями от текущего сезона для своей команды.

Вильям Салиба globallookpress.com

«Мы знаем, что можем выиграть все турниры, в которых участвуем. Но мы должны показать это на поле и начать выигрывать трофеи прямо сейчас.

Настроение хорошее, но мы понимаем, что сейчас только декабрь, и в футболе все может измениться очень быстро, поэтому мы должны оставаться сосредоточенными, верить в себя и продолжать работать, потому что самое главное, чтобы мы держали эти трофеи в руках», — цитирует Салиба Goal.

«Арсенал» в данный момент лидирует в АПЛ, набрав 39 очков за 17 встреч. Также «канониры» продолжают выступления в Лиге чемпионов, Кубке Англии и Кубке английской лиги.