Мадридский «Реал» принял решение выкупить обратно трансфер полузащитника «Комо» Нико Паса, сообщает As.

Нико Пас globallookpress.com

В контракте 21-летнего аргентинца есть пункт об обратной клаусуле для «королевского клуба» в размере 9 млн евро летом 2026 года. Им и намерено воспользоваться руководство «Реала».

При этом мадридцы не будут перепродавать Паса, который сейчас оценивается на Transfermarkt в 65 млн евро, в другой клуб, а сохранят его в своем составе.

Летом 2024 года «Комо» приобрел полузащитника за 6 млн евро. Всего он провел 51 матч за «Комо», забил 11 мячей и сделал 14 голевых передач.