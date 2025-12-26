Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили высказался о продлении московским клубом контракта с хавбеком Романом Зобниным.

Роман Зобнин globallookpress.com

Его нужно использовать, он физически сильный. У него хорошая дыхалка, он раньше играл в основном составе. Последнее время его не ставили — были на то какие‑то причины. Он достойный футболист, должен играть в основном составе. Я очень рад, что «Спартак» продлил контракт с ним, это отлично, Романов его знает. Его нужно использовать, пока возраст позволяет. Он же трактор команды«, — цитирует Кавазашвили "Матч ТВ".

31-летний игрок выступает за столичный клуб с 2016 года. В этом сезоне сыграл 19 матчей и забил один мяч. Вместе со 'Спартаком' Зобнин стал чемпионом России и обладателем суперкубка страны в 2017-м году, а также победителем национального кубка в 2022-м.