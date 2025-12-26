Главный тренер «Ньюкасла» Эдди Хау высказался о предстоящем матче АПЛ против «Манчестер Юнайтед».

Эдди Хау globallookpress.com

«Статистически они намного сильнее, чем в прошлом году. Значительно улучшили свою игру в целом. Они были конкурентоспособны, в атаке у них есть серьёзные угрозы.

Думаю, это будет действительно хорошая игра, сложная для нас, хорошая возможность в Рождество оценить важность таких матчей. Атмосфера будет особенной, но мы раньше с ними не играли, думаю, ожидаем немного другой игры от Манчестер Юнайтед», — цитирует Хау клубная пресс-служба.

Матч «Манчестер Юнайтед» — «Ньюкасл» состоится сегодня, в пятницу, 26 декабря. Начало игры — в 23:00 мск.