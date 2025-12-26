Президент Российского футбольного союза Александр Дюков прокомментировал уход главного тренера сборной России Валерия Карпина с поста наставника «Динамо».

Александр Дюков globallookpress.com

«Уйти из "Динамо" ― решение Карпина. Я не пытался оказать влияние на это. Не вижу связи с неудачными матчами сборной России в ноябре, потому что в сентябре и октябре команда выступила достойно. В ноябрьской игре в Питере с Перу мы заслуживали победы. С Чили не уступили по игре, но не наиграли на победу. Глобально год для сборной успешный. Мы провели 10 матчей ― это был максимум, мы задействовали все свободные окна. Это важно. Все наши сборные играли много. В целом сборная демонстрировала хороший футбол, были красивые победы. Да, не топ-соперники, но за сборную дебютировало много молодых игроков.

Что касается совмещения, мы с самого начала выступали за то, чтобы его не было. Но иногда тренер, как хирург, которому нужна ежедневная практика, чтобы не потерять практику. Мы пошли навстречу Валерию Георгиевичу, согласно нашим договорённостям. Насколько ему было тяжело, я не знаю. Этот вопрос надо задать ему», — цитирует Дюкова «Чемпионат».

Напомним, что в ноябре Карпин решил уйти из «Динамо» под предлогом того, что ему нужно сконцентрироваться на работе в сборной России.