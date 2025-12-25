Бывший вице-президент РФС Александр Тукманов назвал лучших тренеров по итогам первой части РПЛ.

Андрей Талалаев — главный тренер «Балтики» globallookpress.com

«Мне очень понравился Талалаев. Многие отмечают работу этого специалиста в "Балтике". Лично мне нравится то, как он отзывается о футболе и о своих коллегах. Ещё я бы назвал Мусаева. С каждым сезоном он подтверждает свой уровень и только продолжает прогрессировать. Не могу не отметить Сергея Семака. Это один из лучших и стабильных тренеров всего чемпионата. Также мне симпатизирует работа Фабио Челесетини в ЦСКА. Швейцарец привнёс в команду европейское развитие игры. Пятым тренером я назову Галактионова. У него очень хорошая тренерская биография. Плюс он грамотно взаимодействует с перспективными молодыми игроками "Локомотива". Я бы не стал расставлять этих тренеров в каком-то рейтинге и выбирать среди них лучшего. Как по мне, это главная пятёрка тренеров РПЛ, на которых всем нужно равняться. Они определяют уровень нашего футбола», — цитирует слова Тукманова «Советский спорт».

«Краснодар» Мурада Мусаева лидирует в турнирной таблице чемпионата России (40 очков). «Зенит» Сергея Семака находится на втором месте (39). «Локомотив» Михаила Галактионова занимает третью строчку (37).