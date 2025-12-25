Полузащитник «Милана» Адриен Рабьо поделился своими мыслями о целях команды на текущий сезон в чемпионате Италии.

Адриен Рабьо globallookpress.com

«Трудно стать чемпионом с такой командой, как у нас сейчас, потому что в составе мало игроков с опытом больших побед. Финишировать в первой четверке — основная задача "Милана", и мы это знаем. Но я стремлюсь к чему-то большемуЯ говорю другим игрокам "Милана", что мы должны иметь чемпионское мышление и стремиться запрыгнуть как можно выше. Задача опытных игроков, вроде меня, дать понять менее опытным одноклубникам, как приятно побеждать», — цитирует Рабьо La Gazzetta dello Sport.

«Милан» идет на второй строчке в турнирной таблице Серии А, набрав 32 очка. Отставание от лидирующего «Итера» всего один балл. В следующем поединке «Милан» сыграет против «Вероны» 28 декабря.