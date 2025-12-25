Экс-президент «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал назначение Ролана Гусева на пост главного тренера «Динамо».

Ролан Гусев globallookpress.com

«У них шестой тренер за четыре года? Правильно? Как будто серьёзный клуб, со стратегией и уверенностью в себе так себя не ведёт.

Кто из серьёзных специалистов захочет идти в клуб, который всё время мечется? Состав у них неплохой, но результаты так себе, место низкое, постоянная нервозность. Со стороны выглядит что клуб постоянно штормит. Поэтому, возможно, к ним просто никто не хочет идти из больших специалистов. Вот и дают шанс Гусеву, потому что вариантов других нет», — цитирует Геркуса «Советский спорт».

48-летний Гусев является воспитанником бело-голубых, в тренерском штабе специалист работает с 2023 года. После первой части сезона «Динамо» идет на девятой строчке с 21 баллом в активе.