Экс-президент «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал назначение Ролана Гусева на пост главного тренера «Динамо».

Ролан Гусев
Ролан Гусев globallookpress.com

«У них шестой тренер за четыре года?  Правильно?  Как будто серьёзный клуб, со стратегией и уверенностью в себе так себя не ведёт.

Кто из серьёзных специалистов захочет идти в клуб, который всё время мечется?  Состав у них неплохой, но результаты так себе, место низкое, постоянная нервозность.  Со стороны выглядит что клуб постоянно штормит.  Поэтому, возможно, к ним просто никто не хочет идти из больших специалистов.  Вот и дают шанс Гусеву, потому что вариантов других нет», — цитирует Геркуса «Советский спорт».

48-летний Гусев является воспитанником бело-голубых, в тренерском штабе специалист работает с 2023 года.  После первой части сезона «Динамо» идет на девятой строчке с 21 баллом в активе.