Главный тренер сборной Италии Дженнаро Гаттузо поделился ожиданиями от матча с Северной Ирландией в полуфинале стыков за выход на ЧМ-2026.

Дженнаро Гаттузо globallookpress.com

«Мы не должны повторять ошибку, допущенную четыре года назад в матче против Северной Македонии. В современном футболе нет легких матчей.

Северная Ирландия — команда, которая может доставить нам проблемы. Мы должны уметь реагировать и не сдаваться, если произойдет что-то негативное. Мы будем играть за что-то значимое, и вся страна ждет этого. Мы должны сохранять спокойствие и подойти к матчу с правильным настроем, ради страны, которую мы представляем, и ради этой футболки», — цитирует Гаттузо TMW.

Матч Италия — Северная Ирландия состоится 26 марта. Победитель этой встречи за выход на Мундиаль сыграет с сильнейшим в паре Уэльс — Босния и Герцеговина.