Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов прокомментировал возможное назначение в казанский «Рубин». По информации из СМИ, он рассматривается как основной кандидат на замену Рашида Рахимова, который может покинуть свой пост.
«На данный момент эту информацию не комментирую. На сегодняшний день я являюсь тренером национальной сборной России», — цитирует Кафанова «Чемпионат».
Рашид Рахимов стал главным тренером «Рубина» в апреле 2023 года. На момент зимней паузы в Российской Премьер-Лиге команда из Казани занимает седьмую строчку турнирной таблицы, набрав 23 очка в 18 матчах.