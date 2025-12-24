Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов прокомментировал возможное назначение в казанский «Рубин». По информации из СМИ, он рассматривается как основной кандидат на замену Рашида Рахимова, который может покинуть свой пост.

Виталий Кафанов globallookpress.com

«На данный момент эту информацию не комментирую. На сегодняшний день я являюсь тренером национальной сборной России», — цитирует Кафанова «Чемпионат».

Рашид Рахимов стал главным тренером «Рубина» в апреле 2023 года. На момент зимней паузы в Российской Премьер-Лиге команда из Казани занимает седьмую строчку турнирной таблицы, набрав 23 очка в 18 матчах.